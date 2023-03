Mercato settimanale del martedì e spazi adeguati: «Trasferirsi altrove ci penalizzerebbe»

TERMOLI. Mercato settimanale del martedì e spazi adeguati: a tu per tu con Angelo Gioia, referente dell’associazione Ana-Ugl del basso Molise.

Lo scorso martedì, in occasione del mercato nel quartiere Sant’Alfonso avevamo notato durante un sopralluogo che uno degli ampi spazi adibiti con gli stand della vendita era deserto. La piazzola all’altezza di via Germania, vicino l’area verde era completamente vuota. Abbiamo così contattato Raffaele Cristinziano, segretario della provincia di Foggia dell’associazione Ana-Ugl, che ci ha spiegato le motivazioni dell’assenza di diversi stand nell’area mercatale.

Ma in risposta alle dichiarazioni rese da Cristinziano, proprio ieri mattina abbiamo incontrato Angelo Gioia, referente dell’associazione Ana-Ugl del basso Molise, che ha voluto chiarire meglio la situazione, negando anche l’eventuale volontà di spostarsi con la vendita nella zona della fiera mensile, quindi a piazza del Papa.

Gioia ha spiegato bene la questione con queste parole: “Non si parla di critica nei confronti del collega.

I pensieri sono un po’ diversi su alcune questioni, invece, per quanto riguarda la zona che la scorsa settimana era priva di stand è dovuta proprio al periodo in cui molti colleghi non sono sul territorio, ma già alcuni posteggi sono stati occupati nuovamente dai titolari”.

Lo sforzo è sempre lo stesso migliorare la condizione dell’ambulantato, vista anche la situazione difficile degli ultimi tempi.

“Martedì mattina proprio con Raffaele abbiamo constatato che ci sono alcune situazioni legate ai posteggi da mettere al bando, perché se magari c’è qualche posto disponibile, si può anche riorganizzare l’area”. Come ha ribadito Angelo Gioia ai nostri microfoni.

Alla domanda del trasferimento del mercato nella zona di piazza del Papa ha risposto con queste parole: “Personalmente penso che separare il mercato del martedì, da quello alimentare sarebbe negativo per entrambi. Poiché i due mercati sono attrattivi”.

Il periodo non è facile, la pandemia ha dato comunque il suo contributo negativo e si cerca in tutti modi di salvaguardare l’ambulantato. Dal 2012 ad oggi sono tantissime le attività legate al commercio ambulante che hanno chiuso. Ora più che mai la lotta per proteggere la categoria continua senza sosta.

