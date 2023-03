In vigore la riforma Cartabia, come cambia la giustizia

Istruzioni per l'uso mer 01 marzo 2023

LARINO. In vigore la riforma Cartabia sulla giustizia e al seminario di aggiornamento professionale proposto dal neo insediato Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Larino, che ieri ha inaugurato la nuova sessione formativa, sono emersi spunti interessanti con una platea molto coinvolta che non ha mancato di porre ai relatori numerose domande.

Si richiederà comunque particolare attenzione agli avvocati che attendono il consolidarsi della giurisprudenza sui numerosi profili ‘problematici’ emersi.

Un intervento, quello della Cartabia, che pare mosso dalla esigenza di velocizzare il processo civile, vera palla al piede per la competitività italiana, anche se la sensazione è quella che la riforma miri più a disincentivare il ricorso allo strumento della giustizia pubblica, caratterizzandola con sempre maggiori difficoltà (cosiddette preclusioni e decadenze) in favore, magari, di modalità alternative e non contenziose di definizione della controversia.

Affollata la sala delle assemblee al piano rialzato del Palazzo di Giustizia.

Al vaglio dei relatori la riforma in materia civile, che si sono avvicendati nell’approfondire le novità introdotte, dalla predisposizione dell’atto introduttivo del giudizio alle note conclusionali. Gli aspetti deontologici riservati al presidente Michele Urbano chi ha sottolineato l’importanza di una nuova forma di collaborazione tra i colleghi del foro ed alla vicepresidente Gabriella Degnovivo sull’importanza della toga e sul significato che essa può assumere per ciascun avvocato. Carrellata di norme introduttive l’oggetto dell’intervento del nuovo delegato alla formazione, Domenico Porfido seguito in maniera puntuale da consigliere Michele Ventresca sul giudizio di cognizione.

Interessante e coinvolgente l’intervento del presidente delle pari opportunità Michele Di Tomasso sulla riforma del procedimento dinanzi al giudice di pace e sul nuovo sistema delle notificazioni sino al conclusivo argomento del curatore speciale del minore trattato dal segretario Michele Campolieti. Consolidata ed attenta la moderazione al direttore della scuola forense fontana Micaela Bruno, ti ha prospettato nuove forme di collaborazione nel settore della formazione anticipando una partecipazione massiva da parte dell’intero foro frentano.

