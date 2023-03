Pediatri cercasi a Termoli: la Cordisco in pensione e l'unico sostituto a Santa Croce

TERMOLI. Pediatri cercasi a Termoli.

Dopo il pensionamento della dottoressa Elvira Cordisco non ci sono sostituti sul territorio costiero e come ha messo nero su bianco il direttore del distretto sanitario di base dell’Asrem, Giovanni Giorgetta, per i cambi pediatrici l'unico medico disponibile è a Santa Croce di Magliano.

Una precisazione che viene messa in evidenza da diverse mamme, a Termoli e dintorni, gli altri sono tutti già con massima capienza raggiunta e di conseguenza, potranno essere registrati solo utenti intesi come "nuove nascite" o "ricongiungimenti familiari", peraltro in base alla disponibilità giornaliera.

«Sono la mamma di una bimba di quattro anni e mezzo, e da oggi, come tanti altri mi ritrovo senza pediatra, in quanto dottoressa Cordisco è andata in pensione. Questa mattina mi sono recata all’Asrem di Termoli, ed oltre ad aver trovato un avviso, un impiegato molto gentile mi ha spiegato che al momento non è ancora stato nominato un pediatra che garantisca la continuità a tutti i pazienti della dottoressa Cordisco, che tutti i pediatri presenti sul territorio sono in esubero e che l’unico disponibile è a Santa Croce di Magliano. Se abbiamo urgenze o altro, possiamo rivolgerci al consultorio o in pediatria. Non mi sembra normale questa situazione, in quanto si sapeva già da diverso tempo che la dottoressa sarebbe andata in pensione, e non si possono lasciare centinaia di bambini senza continuità pediatrica in pieno inverno tra l’altro. Inoltre mi è stato suggerito di ripassare tra un paio di settimane per avere novità. La controprova che il nostro sistema sanitario non funziona. Mi auguro che la cosa si risolva al più presto, per la salute dei nostri bambini, e magari dando voce a questa situazione, chi di dovere ne prenda atto», conclude la signora.

Il direttore Giorgetta ha specificato che l’Asrem sta provvedendo per la sostituzione, al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti.

Sul gruppo social donne e mamme, poi, anche uno sfogo piuttosto duro: «Ci avevano detto che sarebbe subentrato in automatico il sostituto mentre ad oggi leggo gli annunci dell' Asrem che non c'è nessun pediatra disponibile su Termoli quindi se stasera mio figlio sta male dove vado? Chiamo domani il consultorio che mi darà la possibilità di visitarlo tra una settimana? Oppure adesso prendiamo d'assalto l'ospedale e le guardie mediche per la tosse o per i certificati medici? Scusate lo sfogo ma siamo mamme di bambini che credo non si meritano di restare senza un pediatra soprattutto in pieno inverno. Ma come si fa?»