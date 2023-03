Scarabeo: «La Cassazione smaschera i giochini di potere in Consiglio regionale»

CAMPOBASSO. Massimiliano Scarabeo interviene sulla sentenza della Cassazione, che ha considerato incostituzionale l'abrogazione della legge sulla surroga dei consiglieri regionali del Molise.

«È buffo che un Paese che siede tra i grandi del Mondo, abbia una giustizia che viaggia a più velocità, con regole e punti di vista diverse a seconda di chi la dovrebbe applicare. E così come è sempre accaduto, per avere ragione, o torto, il vero giudice è il tempo.

Apprendo la notizia del giudizio della Suprema Corte sul ricorso presentato dal consigliere regionale Antonio Tedeschi, in merito alla sua esclusione dal Consiglio regionale del Molise a seguito dell'abolizione dell'istituto della surroga. Da quando, tre anni fa, la giustizia ha iniziato a occuparsi, nei vari gradi di giudizio, della questione, c'è stato chi se ne è lavato le mani, chi ancora deve sentenziare e, finalmente chi, nel bene e nel male, ha deciso: l'abrogazione della legge regionale del Molise che istituiva la surroga di un consigliere regionale nominato assessore, è incostituzionale.

Così la verità che fin da subito si è cercato di fare capire ai presuntuosi e soloni consiglieri votanti, è venuta fuori, sbugiardandoli in tutta la loro presunta sicumera. Una nuova lezione che li ridimensiona, ancor di più, in quel deserto politico e istituzionale, in cui, visto i risultati ottenuti, si sono auto-confinati in questi anni. Personalmente non mi esprimo nel merito di questa vittoria, dato che il mio ricorso deve ancora essere definito, ma faccio volentieri, e di cuore, gli auguri all'amico Antonio per aver dimostrato da quale parte è la ragione.

Certo come sono, di confermare ciò che ho espresso allora sul conto di questi scienziati della politica e dell'istituzione che rappresentano e con i quali mi guarderò bene di averci a che fare. Voglio sperare che questa sentenza faccia capire che il pressappochismo e i giochini di potere altro non sono che l'immagine distorta di una verità che prima o poi viene a galla in tutta la sua trasparenza. Questa sentenza non ridà soltanto dignità a chi è stato sbeffeggiato da quattro quaquaraquà, ma rappresenta per questi ultimi, se avessero l'intelligenza di capirla, una vera lezione di vita».