A Rio Vivo il decoro urbano non "ingrana"

TERMOLI. In zona Rio Vivo una vetrina sempre meno gradevole. Dopo il sopralluogo dello scorso mese, tra la passeggiata che conduce ai lidi balneari fino al ponte di legno, ci eravamo imbattuti in numerosi rifiuti presenti in abbondanza ai lati dello stesso ponte.

Ciò che ci colpì allora oltretutto furono i tanti rovi e le piante infestanti che rendevano impossibile scendere dal ponte di legno e attraversare a piedi il tratto di spiaggia. Avevamo ascoltato anche le lamentele di una signora, residente da molti anni in quella zona e infine avevamo segnalato la presenza di rifiuti ingombranti.

Ma dopo un mese da quel sopralluogo, abbiamo deciso di effettuarne un altro, proprio oggi pomeriggio e ci siamo resi conto che lo stato delle cose non è cambiato, anzi abbiamo trovato ulteriori sacchetti di immondizia abbandonati nei pressi dei cestini portarifiuti presenti all’ingresso della strada che conduce ai lidi balneari. Oltre che tante carte, bottiglie di vetro e rifiuti di vario genere gettati a terra.

Ma perché bisogna attendere la stagione estiva per vedere quella zona pulita? Non sarebbe comunque il caso di prendersene cura anche durante l’anno mitigando in questo modo i nefasti effetti del lungo inverno?

