Prosegue il braccio di ferro della Calenda sul primario: «Annullare la nomina»

CAMPOBASSO. Prosegue il braccio di ferro dell'assessore regionale Filomena Calenda sulla nomina del primario di Chirurgia all'ospedale Veneziale di Isernia.

«Ho inoltrato alla dottoressa Elvira Gollo, direttore generale dell’Asrem, una nota per chiedere di valutare l’eventualità di un annullamento in autotutela della deliberazione n. 253 del 28/02/2023, con la quale l’ex direttore generale Oreste Florenzano ha nominato direttore dell’Uoc di Chirurgia dell’Ospedale di Isernia Guido Sciaudone, e questo in quanto la deliberazione del direttore generale, a firma dell'avvocato Oreste Florenzano, reca un evidente errore materiale nella data di decorrenza dell’incarico di direttore dotto Guido Sciaudone. In particolare, nella proposta della delibera la decorrenza dell’incarico è fissata “alla data di sottoscrizione del presente provvedimento” e precisamente, al 28/02/2023; successivamente, nel corpo del deliberato, di contro, l’incarico è conferito “a decorrere dal 15/01/2023”.

Vi è pertanto, una palese discrasia all’interno del provvedimento che lo renderebbe nullo e/o annullabile, considerando che alla data del 15/01/2023 il dottor Vigliardi fosse ancora in servizio presso la Chirurgia del Veneziale».