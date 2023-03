Addio a Basso Barone

TERMOLI. Solo poco tempo fa è venuto a mancare il fratello Antonio Barone, uno degli storici barbieri di Termoli, conosciuto meglio con l’appellativo “Lambozz u’ Varvire”.

Ieri mattina è morto l’altro fratello, Basso Barone, della dinastia dei Lambozz.

Basso era un ottimo imbianchino e, soprattutto, decoratore di prima fascia di appartamenti ma il buon Basso che noi abbiamo conosciuto era anche un’artista perché amava dipingere su tela, era molto attratto dalle particolari viste paesaggistiche della sua amata Termoli tra cui il mare, la spiaggia, il borgo vecchio e il castello. Tutto quello che ricordava Termoli, Basso lo dipingeva.

Aveva anche la passione per le fotografie e ne aveva una gran collezione. Gli luccicavano gli occhi quando mostrava una foto di cui era particolarmente geloso, una Termoli in bianco e nero che non esiste più.

Una gran brava persona e un gran lavoratore. Lui ha lavorato, oggi 90enne, almeno fino a 70 anni, con alcuni lavoretti di decoro in appartamenti li faceva ancora perché qualche termolese che sapeva come lavorava lo chiamava sempre.

Dal suo lavoro naturalmente è uscita la passione per dipingere. Da un po’ di tempo Basso era ospite di una struttura per anziani non molto distante da Termoli, aveva una figlia Roberta, suo genero Stefano i nipoti Lorenzo e Alessandro a cui noi della redazione di Termolionline ci stringiamo e facciamo loro le più sentite condoglianze.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, giovedì 2 marzo, alle ore 16 presso la Chiesa di Sant’Antonio in Termoli.