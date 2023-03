Stop a nuovi utenti alla Radioterapia al Gemelli, «Duro colpo ai malati oncologici»

CAMPOBASSO. Da oggi la Gemelli Molise, per effetto del Decreto del Commissario ad Acta n. 1(2023) e del Decreto Commissariale n. 2(2023) recepito con Provvedimento del Direttore Generale Asrem n.137 del 03/02/23, inizierà gradualmente a non accettare più pazienti per l’erogazione della Radioterapia, come annunciato dal Presidente della struttura intervenuto al Consiglio Comunale di Campobasso che lo scorso è stato dedicato esclusivamente al tema sanità.

“Questo ci fa temere fortemente che per i pazienti con malattie onco-ematologiche ci sarà maggiore difficoltà nell’accesso al servizio di radioterapia, e che i più fortunati saranno coloro che riusciranno ad arrivare per primi, acuendo ancora di più le diseguaglianze”, dichiara Jula Papa, segretaria regionale di Cittadinanzattiva Molise. “La determina infatti si inserisce in un quadro, quello del nostro Molise, nel quale ancora non è stata formalizzata l’attivazione della Rete oncologica regionale, principale strumento per garantire omogeneità nelle procedure e nei percorsi di assistenza e cura per i malati onco-ematologici, né è stato individuato un coordinatore della stessa rete. Una grave mancanza che come Cittadinanzattiva, AIL Campobasso-Isernia e LILT, abbiamo evidenziato con urgenza alla struttura Commissariale e alla Dirigenza dell’Asrem, già qualche mese fa.

Inoltre la Regione Molise non ha ancora emanato il decreto regionale per l’istituzione del Molecular team board, anche se in programma, che intende potenziare la propria rete di risposta alle patologie tumorali, anche attraverso l’istituzione di gruppi multidisciplinari di professionisti in grado di prendere in carico le persone con un cancro in fase avanzata o metastatico, avvalendosi di tecniche di sequenziamento di nuova generazione per l’oncologia di precisione, caratterizzando il profilo genetico.

“Non da ultimo, ci preme sottolineare che, nonostante lo stanziamento di €5.893.860,92 destinati allo specifico obiettivo della digitalizzazione del CUP regionale e all’inserimento nel sistema unico di prenotazione di tutte le aziende pubbliche e private accreditate e delle rispettive agende per l’erogazione dei servizi, compresi la radioterapia, il sistema regionale di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie, sia di strutture pubbliche che di strutture private, di fatto non esiste

“Le criticità evidenziate sono rafforzate con le disposizioni del Decreto del Commissario ad Acta, che possono determinare il rischio davvero di non garantire un tempestivo accesso ai servizi. Per questo come Cittadinanzattiva, AiL Campobasso-Isernia e LIT, ci appelliamo al neo sub Commissario alla Sanità, Marco Bonamico, affinché metta in atto con urgenza tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire, ai pazienti oncologici della nostra regione, il percorso di cura più appropriato, veloce e personalizzato”. Inoltre chiediamo di aprire un Tavolo di lavoro per contribuire in maniera inclusiva e competente alle future scelte programmatorie.