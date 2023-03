Donne e mamme del basso Molise chiedono di risolvere la questione pediatri

L'intervista a Cinzia Ferrante, amministratrice del gruppo social "Mamme e donne del basso Molise"

TERMOLI. La situazione dei pediatri a Termoli diventa insostenibile, dopo il pensionamento della dottoressa Elvira Cordisco non ci sono sostituti sul territorio costiero e come ha messo nero su bianco il direttore del distretto sanitario di base dell’Asrem, Giovanni Giorgetta, per i cambi pediatrici l'unico medico disponibile è a Santa Croce di Magliano.

Sono tante le mamme che lamentano questa criticità, poiché del pensionamento, la struttura sapeva da tempo e “poteva correre ai ripari”. Sono tanti ora i bambini che rimarranno senza copertura sanitaria.

Abbiamo intervistato Cinzia Ferrante presidente del comitato “Molisanità L113” e amministratrice del gruppo social “Mamme e donne del basso Molise”, che da sempre si batte per il diritto alla salute nella nostra regione.