Il direttore marittimo Fabrizio Giovannone in visita alla Capitaneria di porto

TERMOLI. Mercoledì 1° marzo, il Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, Capitano di Vascello Fabrizio Giovannone, si è recato in visita ufficiale presso la Capitaneria di Porto di Termoli.

Accolto dal Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Fregata Sergio Mostacci, il Comandante Giovannone ha così visitato una sede – quella di Termoli – che costituisce importante elemento nell’ambito dell’organizzazione della Direzione Marittima di Pescara.

Per il Capitano di Vascello Giovannone si è trattato di un ritorno nella città termolese, ove aveva prestato servizio negli anni dal 1994 al 1996.

Nel corso della giornata, il Direttore Marittimo si è recato a Campobasso dove ha incontrato il Prefetto, Dott.sa Michela Lattarulo, il Governatore della Regione Molise, dott. Donato Toma e, a seguire, il Procuratore della Repubblica di Larino, Dott.sa Elvira Antonelli e il Sindaco di Termoli, Dott. Ing. Francesco Roberti.

Il Comandante Giovannone ha espresso parole di apprezzamento per l’operato svolto dal personale della Capitaneria di Porto di Termoli e della Delegazione di Spiaggia nel corso della quotidiana attività finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e alla tutela dell’ambiente marino.

La visita istituzionale ha rappresentato un momento significativo per i militari della Capitaneria di Porto di Termoli, proprio per la vicinanza dimostrata dal Comandante Giovannone che ha sottolineato la fondamentale importanza del personale tutto per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Corpo delle Capitanerie di porto/Guardia Costiera.

Galleria fotografica