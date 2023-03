Arresto del polacco in fuga, Nicoletta e Filippo "esempio virtuoso per i giovani”

SAN SALVO. Il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis, nel corso di una cerimonia che si è svolta stamani nell’aula consiliare di Palazzo di Città, ha reso pubblico onore alla cittadina sansalvese Nicoletta Piccoli e a suo marito Filippo Consoli, i carabinieri che lo scorso 3 gennaio hanno arrestato a Milano un cittadino polacco che si era reso protagonista del ferimento di una ragazza nella stazione Termini a Roma (Leggi).

Alla presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e dei militari in congedo, di alcuni volontari della protezione civile, del terzo settore e di una delegazione dell'Omnicomprensivo Mattioli di San Salvo, il sindaco ha detto: “Ci tenevo ad invitarli, soprattutto alla presenza delle scuole, per sottolineare l’impegno profuso delle forze dell’ordine il quale non resta relegato al momento in cui si indossa la divisa. Ciò dimostra che loro sono sempre pronti a proteggerci ed è doveroso rendergli il nostro grazie. Cari ragazzi, voi che siete spesso attratti dagli influencer, tenete sempre in considerazione questi valori fondamentali e i modelli che vi auguro di seguire sempre”.

Ad intervenire anche il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto Domenico Signa: “La collaborazione con le istituzioni è molto importante e ci fa piacere che sia stata organizzata questa giornata che lo suggella. I colleghi che si sono resi protagonisti di questo atto hanno svolto il loro lavoro dove di eroico c’è poco, ma è un gesto che vale come esempio per i propri figli, come diceva il generale Dalla Chiesa”.

E il vicesindaco Eugenio Spadano ha aggiunto: “Il gesto di Nicoletta è il risultato di una formazione professionale, ma soprattutto personale fatta di profondi valori umani e sociali veri che si apprendono in una famiglia che a livello locale siamo abituati a vedere quotidianamente. Le forze dell'ordine con il loro operato ci permettono di vivere quella la libertà sancita dalla nostra Costituzione".

