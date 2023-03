Accreditati in Europa fino al 2027, il traguardo Erasmus dell'istituto "Giulio Rivera"

GUGLIONESI. Un nuovo e prestigioso riconoscimento europeo per l’istituto Omnicomprensivo Giulio Rivera di Guglionesi. Oggi 2 marzo, infatti, sono stati comunicati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire i risultati della procedura di accreditamento per i progetti di mobilità per i prossimi anni. L’Accreditamento è uno strumento destinato alle scuole o alle organizzazioni che operano nel campo dell’istruzione che vogliono aprirsi agli scambi e alla cooperazione internazionale. Se una scuola è accreditata vuol dire che è stato presentato un piano d’azione ben definito e di qualità per uno sviluppo dell’organizzazione stessa. Pertanto, i centri che ottengono un accreditamento Erasmus possono attingere ai finanziamenti che l’Europa dispone. Inoltre, alle organizzazioni può essere assegnato un marchio di eccellenza che ne attesta il lavoro passato e la dedizione alla qualità.

L’Omnicomprensivo Giulio Rivera di Guglionesi è da ben 5 anni che punta all’Europa. In passato sono stati organizzati vari progetti di cooperazione con scuole europee (due dei quali sono tutt’ora in corso) che hanno permesso a docenti e studenti di vivere un’esperienza unica e indimenticabile in diversi paesi europei. I ragazzi hanno avuto modo di conoscere nuove realtà e un sistema scolastico differente. Tali progetti, inoltre, hanno consentito a insegnanti e discenti stranieri di conoscere Guglionesi e il Molise e infatti, nel corso degli ultimi 5 anni, più di 80 studenti hanno visitato la nostra regione. L’Accreditamento permetterà, quindi, di continuare a lavorare su questa linea e intensificare i rapporti con l’estero.

Le candidature per l’Accreditamento presentate in tutta Italia sono state ben 963. L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha approvato con punteggio 92/100 la candidatura presentata dalla scuola a ottobre 2022. Ciò significa che fino al 2027 sarà possibile mettere in atto il Piano Erasmus ideato nei mesi scorsi che permetterà ancora una volta a docenti e studenti di partecipare alle mobilità all’estero e seguire attività di formazione presso istituzioni partner europee. Il Piano presenta obiettivi, strategie ed azioni a breve, medio e lungo termine e rispetta a pieno gli standard richiesti dall’Europa. Oltre al potenziamento delle competenze linguistiche e culturali, si punterà sui nuovi approcci e metodologie didattiche, sull’educazione digitale, sulla tolleranza, sul rispetto della diversità, sull’inclusione, sulla tutela dell’ambiente e sul raggiungimento delle competenze chiave europee. Ciò farà della scuola di Guglionesi un vero e proprio polo d’eccellenza e una porta sull’Europa.

-Il progetto è sicuramente ambizioso- afferma soddisfatta la dirigente Patrizia Ancora - nei prossimi 4 anni consentiremo ai nostri studenti di svolgere esperienze didattiche all’estero e ai docenti e al personale Ata di svolgere corsi e/o attività di job shadowing in diverse scuole d’Europa. Una formazione di qualità non può prescindere da un’apertura all’Europa e anche in una piccola realtà come Guglionesi è doveroso permettere ai nostri ragazzi e a tutto staff di sentirsi sempre di più cittadini del mondo.