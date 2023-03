I costi della salute: «Fatevi un giro negli ospedali, lo dico da malata oncologica»

TERMOLI. La vicenda del Gemelli Molise, che da ieri non accoglie più nuovi utenti nel reparto di Radioterapia, ha scosso la comunità e soprattutto coloro che hanno avuto problemi di natura oncologica, come Milena.

«Sono una paziente oncologica. In merito ai problemi relativi al servizio di Radioterapia in Molise vorrei brevemente fornire la mia testimonianza.

Nel 2019 ho effettuato 5 settimane di cicli radioterapici presso il Gemelli Molise e ringrazio tutto il personale medico e paramedico per la professionalità, la cura e la delicatezza dimostrata che sono state di grande conforto in quei giorni tristi. Ricordo che prima di iniziare le sedute di radioterapia c’è tutta una delicata attività preparatoria che viene svolta: centratura, tatuaggi, calchi.

I calchi sono personalizzati e vengono "indossati" per ridurre gli effetti collaterali. Anche io avevo il mio. Ringrazio anche la Lilt che con il suo pulmino permetteva a me e ai miei compagni di viaggio di non gravare su parenti e amici e di conservare una certa autonomia. Prima di parlare di razionalizzare i costi della sanità sarebbe quindi bene farsi un giro negli ospedali e magari accompagnare qualche paziente alle sedute di chemio e radio... Grazie. Salute e prosperità a tutti».