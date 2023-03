Ciclopedonale "trafficata" ma il divieto di transito non è stato revocato

TERMOLI. Lo scorso primo febbraio la strada ciclopedonale che collega il parco comunale con la zona portuale è stata interdetta a causa del movimento franoso che metteva a rischio il costone.

A distanza di un mese la misura di precauzione a tutela dell'incolumità di pedoni e ciclisti, sull'opera pubblica peraltro ancora non ultimata, resta valida, ma sia il nastro bicolore che delimitava l'ingresso, sia i jersey apposti per evitare il transito sono stati rimossi. Non sappiamo, davvero, se sia stato il vento, particolarmente sostenuto in quel tratto di costa, oppure se qualche furbo abbia voluto toglierli, sta di fatto che c'è chi circola regolarmente e tranquillamente sul "sentiero dipinto di verde", in dispregio dell'ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto, che costeggia viale Marinai d'Italia.

Per cui, dopo aver attinto le opportune informazioni, ribadiamo l'invito a non utilizzarla, fino a quando il divieto non sarà revocato ufficialmente.

Galleria fotografica