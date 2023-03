«Così si sgretolano i progetti di vita delle nostre famiglie», parla la moglie di un operaio Vibac

TERMOLI. Incertezza e frustrazione, sono i sentimenti che albergano da tempo in casa dei lavoratori della Vibac di Termoli, a causa del lungo periodo di cassa integrazione. Ma ora, con la nefasta prospettiva dei licenziamenti collettivi, 126 delle 142 famiglie sono piombate nella disperazione.

La reazione delle parti sociali è stata fulminea, subito sono state allertate le procedure sindacali per esaminare in sede congiunta la decisione aziendale di procedere alla messa in mobilità di gran parte del personale, che dovrà avvenire in sede ministeriale.

«Ecco, ci risiamo, l'ennesima coltellata al cuore, non solo di chi ha prestato il proprio lavoro al cospetto di questa azienda, ma la coltellata più dolorosa è inflitta nei cuori dei figli dei suoi operai. Nel corso degli anni lavorativi ogni uomo, padre, ha fatto dei progetti per la propria vita e per quella della famiglia costruita con amore e sacrificio ed ora proprio quei progetti si sgretolano come un castello di sabbia, perché quel padre è costretto a dire di no al figlio sul quale aveva puntato una vita migliore nello studio nello sport nei viaggi - si è sfogata la moglie di un lavoratore - si parla tanto di pace, ci sgomentiamo se poco distante da noi si combattono guerra, se vediamo dei naufraghi di gente che disperata cerca una meta migliore per vivere ci mortifichiamo quando poi a rimetterci sono proprio gli innocenti si quei bambini che non sanno com'è difficile essere adulto, soprattutto se quell'auto non ha un cuore e che per i propri interessi è cieco davanti a tali situazioni...

Non credo che un cuore possa essere così di pietra e indifferente alle tante difficoltà di quei 126 licenziati che non sono nemmeno più giovani da potersi ricollocare nel mondo del lavoro facilmente... ci si pone la domanda ma psicologicamente come può sentirsi? Mi auguro che queste parole giungano, non ambisco al cuore, ma all'orecchio di chi magari vuole fare qualcosa per sedersi a tavolino e fare un passo di fronte all'altro perché sappiamo che i periodi sono difficili anche per chi deve portare avanti un'azienda che subisce costi esorbitanti e chiedere con modestia ed umiltà da una parte di cedere e sacrificarsi, perché l'azienda possa affrontare la produzione non gravata dai tanti costi e l'azienda possa continuare garantire un tetto un piatto e un minimo di sogni alle famiglie dei propri operai!»