Diminuito il prezzo del gas del 13%, ma ecco come risparmiare

SAN SALVO. Mercato libero o mercato tutelato? Prezzo fisso o variabile? Come riuscire a risparmiare? I prezzi di luce e gas sono davvero diminuiti a febbraio, come più volte annunciato?

Tutti dubbi su cui i consumatori si interrogano. Per trovare delle risposte, Vastoweb ha chiesto lumi a Nicola Fabrizio, amministratore delegato della Metamer, che ci ha confermato in primis che il prezzo attuale nel mese di febbraio è diminuito del 13% rispetto a gennaio come riporta l'Arera ed anche il più basso dall'agosto del 2021, ma ci ha anche fornito dei preziosi consigli su come approfittarne e riuscire a risparmiare.

"L'attuale riduzione dei prezzi va a beneficio solo dei clienti che hanno in portafoglio un prezzo variabile oppure un prezzo fisso, ma fissato prima dell'inizio della crisi" dice Nicola Fabrizio.

E poi, un'arma all'arco degli utenti per risparmiare? "La fatturazione mensile, perché fornisce un monitoraggio più frequente".

E questi sono solo alcuni dei consigli che troverete nell'intervista.