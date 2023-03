«Gran parte del basso Molise tra i 58 comuni esclusi dai contributi per la siccità»

BASSO MOLISE. Tre delibere di Giunta regionale per mappare le località verso cui indirizzare gli aiuti a ristoro della siccità subita nel 2022, ma ci sono ancora 58 comuni esclusi, di cui buona parte del basso Molise e il vice presidente del Mam, Ivano Zara, non la manda a dire. «Si continuano ad ignorare le tante segnalazioni che il Movimento agricolo molisano continua a fare sin dal maggio 2022, quando a Palata si tenne una riunione con una massiccia presenza di agricoltori nella quale si denunciò il pericolo per il settore agricolo di essere colpito da una grave siccità durante il 2022. Con le delibere n°487/2022, 24/2023 e 43/2023 la Regione Molise ha dichiarato che 78 comuni molisani hanno subito danni causati dalla siccità e riceveranno indennizzi, lasciando però fuori dagli interventi i territori di 58 comuni della regione (la maggior parte nel basso Molise).

Le aziende agricole nell’ultimo periodo oltre ad aver visto uno sproporzionato aumento dei costi di produzione (gasolio, concime, ricambi, ecc..), hanno visto il loro prodotto distrutto dalla siccità e dai cinghiali che continuano a scorrazzare tra i campi. Escludendoli, questi 58 comuni dai gli aiuti previsti dalle delibere indicate in precedenza, molte aziende agricole operanti in quei territori, rischiano di ricevere il colpo di grazia e chiudere. Una parte della colpa di questa situazione va anche ai sindaci che non hanno inoltrato richieste di stato di calamità, ma un'altra grande parte di responsabilità ricade sulla Giunta regionale che non capisce che la siccità non colpisce a macchia di leopardo, quindi se per gran parte dell’alto Molise (giustamente riconosciuta), per le regioni limitrofe e di tutta Italia è stato dichiarato lo stato di calamità, allora è impossibile che in parte del basso Molise e nei comuni esclusi non si sia verificato lo stesso fenomeno.

Il Mam non riesce a concepire l’indifferenza dei nostri rappresentanti regionale nei confronti della grande crisi che sta colpendo il settore agricolo. Questa indifferenza crediamo che sia dovuta principalmente al fatto che i rappresentanti regionali, che rimangono barricati nei palazzi, non hanno più contatto con la realtà del territorio e le problematiche che attraversa il mondo agricolo. Un altro fatto degno di nota è che le zone lasciate fuori dagli interventi siano, guarda caso, quelle che non hanno rappresentati del posto tra i consiglieri regionali. Viste le imminenti elezioni, questa situazione qualche dubbio lo fa venire. Con questa lettera il Mam ribadisce che la soluzione migliore e più intelligente sarebbe includere nei provvedimenti tutti i comuni del territorio regionale e rivolge un ennesimo appello alla Regione Molise di riconoscere lo stato di calamità su tutto il territorio, per far sì che il settore agricolo sopravviva. Noi del Mam invitiamo tutti gli agricoltori che operano nei territori non riconosciuti dalle delibere, a rivolgersi comunque alle proprie organizzazioni di categoria per inoltrare la richiesta di indennizzo per i danni causati dalla siccità. Ricordiamo inoltre che il termine ultimo per presentare le domande è il 25 marzo 2023».

I Comuni ammessi:

Provincia di Campobasso: Baranello, Bojano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Casacalenda, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle d’Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Rotello, San Giuliano di Puglia, Sant’Elia a Pianisi, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sepino, Torella del Sannio, Toro, Ururi, Vinchiaturo, Castropignano, Fossalto, Limosano, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano, Campochiaro, San Massimo.

Provincia di Isernia: Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Carpinone, Civitanova del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castelverrino, Frosolone, Isernia, Longano, Macchiagodena, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Roccamandolfi, Roccasicura, Vastogirardi (tutti in parte); Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale, Forlì del Sannio, Miranda, Montaquila, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Scapoli e Sessano del Molise.