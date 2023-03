L'istituto Brigida riconfermato nel programma Erasmus

TERMOLI. L’Istituto comprensivo ‘Brigida’ si conferma una scuola che guarda all’Europa. Continua, infatti, l’avventura del programma Erasmus+ grazie all’ok ricevuto nei giorni scorsi e che vedrà l’istituto comprensivo di Termoli partner del progetto fino al 2027.

Ciò significa che, anche per i prossimi anni, studenti e alunni della Brigida potranno partecipare a progetti di mobilità KA1 all’estero.

La scuola di via Cina non è una new entry: la prima esperienza risale al 2015 e da allora non ha mai smesso di lavorare con Erasmus+ in varie azioni, l’ultima delle quali terminerà proprio quest’anno scolastico. Anche durante il periodo di emergenza i docenti e le classi hanno lavorato per il KA2 con partner europei quali Turchia, Ungheria, Lituania e accogliendo a Termoli numerosi docenti in mobilità. Inoltre il primo marzo 2023 la Brigida ha ospitato un evento promosso dall’Ufficio scolastico regionale del Molise per promuovere iniziative e azioni di accreditamento in materia di Erasmus+.

Le istituzioni accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del programma Erasmus+ 2021-2027 per la mobilità internazionale dello staff e degli alunni della Primaria e della Secondaria.

L’Accreditamento Erasmus+ offre dunque una garanzia di finanziamento stabile e continuativo e resta valido per tutta la durata del Programma, fino al 2027, consentendo di fare annualmente solo domanda di finanziamento a supporto delle attività di mobilità per tutti gli anni del Programma. La richiesta di finanziamento non è soggetta a valutazione qualitativa, dal momento che la qualità del Piano Erasmus è già stata valutata in fase di accreditamento. Ed il Piano Erasmus presentato dalla Brigida ha ottenuto una valutazione degna di rispetto.

Figurare nell’elenco dei partner consente, dunque, di partecipare in modo massiccio e continuativo al Programma e di investire sulla qualità delle azioni di mobilità. Un numero di allievi e di unità di personale sempre più ampio potrà così avere accesso a esperienze di mobilità europea, che costituiscono ormai un elemento importante e fortemente apprezzato dell’offerta formativa dell’Istituto. Ogni anno partiranno 45 alunni con gli accompagnatori e 15 docenti.

Intanto con la nuova organizzazione oraria modulare e i Pnrr, la Brigida cresce e diventa scuola d’Europa.

Soddisfatto il dirigente scolastico Francesco Paolo Marra per l’impegno dello staff che, grazie alla pronta ed efficace progettualità, non perde mai l’occasione di rimanere in prima fila.