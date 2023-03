Vibac Termoli, Romagnuolo: “Accanto ai lavoratori e a disposizione delle parti sociali”

CAMPOBASSO. 126 possibili licenziamenti alla Vibac di Termoli. Un altro stabilimento della zona industriale basso molisana che rischia la chiusura mettendo in strada intere famiglie, per la maggior parte monoreddito.

“Dipendenti già in cassa integrazione straordinaria ed a cui va tutta la mia solidarietà - ha commentato la consigliera regionale, Aida Romagnuolo - Ancora una volta giungono notizie che non vorremmo sentire, soprattutto considerati l’attuale crisi economica, il caro bollette, la mancanza di occupazione in generale. Sono accanto a chi sta vivendo con la spada di Damocle sulla testa e resto a disposizione dei sindacati per qualsiasi iniziativa, continuando ad interessarmi personalmente della vicenda”