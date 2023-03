Pediatri tra carenze e disagi, «Anche ai bambini dobbiamo chiedere di adattarsi?»

TERMOLI. Sono trascorsi alcuni giorni da quando è esplosa la questione pediatri, in seguito al pensionamento della dottoressa Elvira Cordisco, dopo l'intervista rilasciata a Termolionline, la presidente del comitato Molisanità L 113, Cinzia Ferrante, ha lanciato una provocazione social.

«Diventa sempre più acceso il dibattito sul diritto dei bambini ad avere una giusta copertura pediatrica. Troppe volte ci siamo adattati alle carenze, alle mancanze e ai disservizi riguardanti la nostra sanità. Troppe volte abbiamo sentito che: "funziona così" e ci siamo abituati a trovare soluzioni e ripieghi (spesso anche molto costosi) per tentare di salvaguardare la nostra salute...

Ma ai bambini? Anche a loro dobbiamo chiedere di adattarsi? Senza contare gli ulteriori sforzi economici richiesti alle famiglie solo per una celere visita pediatrica? Perché sappiamo tutti che è così che funziona, ci siamo già passati in passato e nessuno è stato in grado di prevenire il disservizio, proprio per questo, nessuno ci dà certezza che la cosa non si ripeterà in futuro!

I bambini non si toccano. Alcune persone vogliono organizzare un qualcosa per non fare passare la situazione in sordina... Qualcuno si aggrega e ci mette faccia e voce? Fatemi sapere».