Bimbi senza pediatra, donne dem all'attacco: «Solita cattiva gestione dell'Asrem»

TERMOLI. Le donne dem alimentano la polemica che tiene banco negli ultimi giorni a Termoli e in basso Molise, per l'assenza di un sostituto locale dopo il pensionamento della pediatra Elvira Cordisco.

«Ci ritroviamo ancora una volta ad assistere all'incapacità organizzativa della sanità regionale: la mancanza di pediatri.

La dottoressa Cordisco è andata ufficialmente in pensione, nonostante ne avesse dato comunicazione mesi fa l'Asrem non ha provveduto a trovare un sostituto ma ha consigliato alle famiglie dei bambini, pazienti della dottoressa, con un avviso affisso nei locali di via Molinello, di rivolgersi all'unico pediatra non massimalista che però si trova a Santa Croce di Magliano.

Altra soluzione proposta, in attesa di un sostituto su Termoli, di rivolgersi al pronto soccorso o al pediatra del consultorio, che ha tempi di attesa per una visita non proprio brevi.

La nostra domanda, che è quella di tante famiglie: "Ma per una febbre, una tosse possiamo intasare il pronto soccorso già fortemente sotto organico? O addirittura portare i propri figli con febbre a Santa Croce?

L'identica situazione di cattiva gestione, che non garantisce il diritto a ricevere cure e assistenza nella propria città, si verifica in paesi come Palata, Castelmauro, Petacciato Acquaviva Collecroce e centri

limitrofi, che hanno un solo pediatra che devono "rincorrere" per fare una visita nei vari ambulatori dove riceve.

Noi Donne Dem non possiamo e non vogliamo rimanere indifferenti a questa situazione gravissima della sanità molisana e chiediamo che venga riorganizzata in maniera attenta e organica mettendo al centro i pazienti».