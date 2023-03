C'è gratitudine verso infermieri e Oss, spuntano diverse le disponibilità per affitti annuali

TERMOLI. Infermieri e operatori sanitari costretti al pendolarismo a causa della carenza di affitti annuali a Termoli? La riconoscenza della comunità locale verso le figure che garantiscono assistenza nell’ospedale San Timoteo non è cosa da poco e si è subito manifestata. Poche ore dopo la pubblicazione del nostro articolo, sulla testimonianza della 30enne infermiera Arianna Di Iorio, subito sono emerse delle possibilità di case in affitto per chi opera all’interno dell’Asrem. Diverse le segnalazioni che abbiamo provveduto anche a veicolare, nell’auspicio che siano altrettante le figure infermieristiche e gli Oss a poterne beneficiare.

Questo, lo hanno sottolineato i nostri lettori, anzi le nostre lettrici, tutte donne coloro che ci hanno contattato, perché la sensibilità sull’importanza di lenire la carenza d’organico in corsia e la valutazione dell’importanza della loro missione sono prerogative radicate nell’immaginario collettivo, specie dopo il dramma vissuto con la pandemia.