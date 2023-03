“Salviamo la Radioterapia”, centinaia di firme raccolte in piazza

ISERNIA. Grande successo per l’iniziativa promossa dal Comitato “Salviamo la Radioterapia” ad Isernia, circa 800 sottoscrizioni dalle ore 9 alle 13 circa. Nel presidio allestito in piazza Celestino V decine di persone in fila per manifestare pubblicamente il sostegno alla Radioterapia del Molise: un’assoluta eccellenza in campo medico, universalmente riconosciuta come tale anche dalla Comunità Scientifica internazionale, che rischia di chiudere definitivamente i battenti a causa di due provvedimenti: il DCA n. 1 del 20/01/2023 ed il Dca n. 2 del 26/01/2023, che devono essere urgentemente revocati. Per questo l’appello al Ministro Schillaci sottoscritto da migliaia di cittadini: la petizione online ha raggiunto circa 7000 sottoscrizioni in soli 6 giorni, ma tanti hanno voluto esporsi anche pubblicamente, “mettendoci la faccia”. “Questa volta i molisani non hanno avuto paura a manifestare palesemente il proprio dissenso: la Radioterapia del Gemelli Molise non si tocca” commenta Antonella Lancellotta, co-portavoce del Comitato “chiederemo anche a tutti i candidati alle prossime elezioni regionali di assumere impegni concreti e in base a quello faremo le nostre scelte come cittadini … a buon intenditor … quello che succede oggi, in futuro non si dovrà più verificare”.

Il comitato ribadisce che circa la petizione online su Change.org https://chng.it/wYBJRffWgJ, qualora si effettuasso donazioni, queste sono destinate alla piattaforma Change.org, e non al comitato , il quale non percepisce nulla di quanto donato. È bene sottolineare che la petizione può essere firmata anche senza effettuare donazioni, che sono assolutamente facoltative, quindi Il Comitato consiglia di non effettuare alcuna donazione.

Il Comitato è un “comitato spontaneo di scopo” a tempo determinato, che non ha alcuna finalità lucrativa, neanche indiretta, quindi non riceve donazioni e non vengono gestiti fondi di alcun genere. Nessuno è autorizzato a raccogliere fondi in nome e per conto del Comitato “Salviamo la Radioterapia”.

