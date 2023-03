In basso Molise quasi 15mila under 14: ci vorrebbero almeno 9 pediatri

TERMOLI. Nel distretto sanitario di base dell’Asrem di Termoli, che ha competenza su tutto il basso Molise, sono presenti quasi 15mila under 14.

È questa la mole di ragazzi e bambini di età pediatrica e necessiterebbe di un fabbisogno di almeno nove medici specializzati, tra questi, 4.110 sono da 0 a sei anni e 10.276 da 7 a 14 anni.

Cifre che ci ha fornito il direttore Giovanni Giorgetta e che identificato la problematica sulla carenza di pediatri di libera scelta.

La vicenda relativa al pensionamento della dottoressa Elvira Cordisco e alla mancanza immediata di un sostituto sarà al centro di una riunione del relativo comitato Asrem, già domani, in cui si cercherà di trovare la quadra alle esigenze del territorio, innanzitutto col sostituto della Cordisco, ma anche per aumentare il numero di professionisti da “arruolare” per rendere meno disagevole la copertura della fascia di età di piccoli e adolescenti.

In ogni caso, il sostituto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.