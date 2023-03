"Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti"

CAMPOMARINO. Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 17, incontro sulle legalità al caffè letterario di Palazzo Norante, a cura dell'associazione "Cum Panis". Con la citazione di Fabrizio De Andrè, "Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti", il presidente Nicola Occhionero ha invitato a intervenire il parroco di Nuova Cliternia, monsignor Nicola Pietrantonio, il giornalista e autore di "Molise Criminale" Giovanni Mancinone e Mario Luzzi, ispettore della Polizia di Stato.

«La realtà comunale di Campomarino, con particolare riguardo per l'agro e le zone periferiche, è oggi particolarmente esposta a tentativi di infiltrazione malavitosa. L'incontro rientra in un ciclo di appuntamenti che affrontano il problema sotto varie sfaccettature, con l'auspicio di suscitare interesse e soprattutto una coscienza critica collettiva. Come già anticipato in altre circostanze, l'associazione è indipendente e non utilizza occasioni di questo tipo per propaganda elettorale», ha sottolineato lo stesso Occhionero.