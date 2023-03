La Carrese si avvicina, sessioni di allenamento a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Partite ieri pomeriggio coi Giovani le sessioni di allenamento sul tratturo in vista della Carrese del 30 aprile a San Martino in Pensilis.

Previsto uno sgambamento anche oggi, dalle 10 alle 11, per i Giovanissimi e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17, coi Giovanotti.

L'ordinanza del sindaco prescrive divieto di transito, accesso e sosta di ciclomotori e veicoli in genere, anche se spenti o trainati a mano, nonché di tutti i cittadini (fatta eccezione per i soli componenti dell’associazione interessata allo sgambamento), sul “Tratturo-Strada San Leo” ed in particolare su Via Dei Fantini (da via del Pellegrino a via del Tratturo) ed in tutta l’area nota come “cambio-svicita” durante lo sgambamento.