L'odissea di un disabile, «Perché occupate sempre i posti riservati agli invalidi?»

TERMOLI. Invalidità e inciviltà. C’è chi deve fronteggiare condizioni di vita disagevoli, c’è chi coi propri comportamenti, mandando di rispetto, avversa le persone con disabilità e ci riferiamo all’occupazione selvaggia dei posti riservati, disegnati con lo stallo giallo.

«Non capisco perché trovo spesso autovetture non autorizzate nei parcheggi per disabili. La legge è chiara e come sappiamo le sanzioni sono state ritoccate proprio perché il problema esiste anzi persiste e affligge notevolmente coloro che vivono quotidianamente la disabilità.

Il malcapitato, come se ne avesse bisogno, deve suo malgrado vivere/affrontare un vero senso di impotenza, reperire parcheggi per disabili è difficile in una città come questa, trovare ed invitare lo sprovveduto, qualora rintracciato, a lasciare libero il parcheggio è un’odissea, sempre che stia nelle vicinanze ovviamente.

Molte volte il “genio” del parcheggio facile si trova già all’interno del centro commerciale o di qualche negozio e da dentro quel locale magari ti vede e spera che tu demorda, affinché non lo costringa a vivere la stessa angoscia che hai vissuto nel reperire un parcheggio.

Chiamare e aspettare i Vigli urbani che arrivino è uno stress unico che consiglierei solo a coloro che hanno voglia di perdere un bel po’ di calorie, purtroppo sono oberati da richieste di vario genere come sappiamo e quindi devi solo aspettare.

Io personalmente ho vissuto questo momento e vi confesso che ci si sente anzi, si rivive una seconda disabilità. Si, perché nel frattempo che aspetti la Polizia municipale, si è formata una “strana” fila di macchine dietro la tua, o peggio ancora, anche se sei riuscito a parcheggiarti in qualche modo, tu, si proprio tu, diventi il pagliaccio della situazione poiché il tuo fare, parcheggiare l’auto con le 4 frecce accese sta attirando l’attenzione dei passanti ignari.

Purtroppo, ed è capitato a me, ho dovuto desistere dall’aspettare il proprietario del mezzo che aveva parcato la sua bella Fiat 500 senza contrassegno nel parcheggio disabili vicino al corso Nazionale. La stupidità umana, il senso civico, il rispetto altrui. Nel 2017, non per mia colpa, ho avuto un incidente stradale. Sono stato in coma. Ho subito due interventi alla testa. Porto una protesi alla testa. Mi hanno “regalato” il contrassegno per il parcheggio disabili. Perché racconto ciò? Ho capito, dopo quanto ho affrontato e dopo quello che vedo ogni giorno, che il genere umano non cambierà mai, purtroppo. Sono ancora alla ricerca di un parcheggio libero!»