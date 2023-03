Itinerari da valorizzare sul territorio, la sfida del Flag Molise costiero

TERMOLI. Chiusa la due giorni del Flag Molise costiero in basso Molise. Martedì 28 febbraio hanno avuto luogo presso la Vida i Living Lab del progetto Smar-T-ourist Land. L'incontro, coordinato dalla dottoressa Maria Regis, ha visto la partecipazione di personalità di rilievo della cultura termolese e soprattutto i rappresentanti delle associazioni che si occupano del recupero e valorizzazione della cultura locale. Le associazioni presenti hanno espresso entusiasmo per un progetto in grado di valorizzare il settore della pesca e della marineria, in particolar modo in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo.

La cultura della pesca e il movimento che questa può generare anche dal punto di vista turistico e culturale hanno spinto le associazioni ad appoggiare il progetto e a chiedere un maggiore coinvolgimento. «Coinvolgimento che - assicura il presidente del Flag Ferrazzano - sarà garantito nell'ottica di sviluppo e condivisione che il Flag Molise Costiero, in quanto ente capofila del progetto, intende promuovere nel solco di quanto già fatto negli ultimi anni». Nella giornata di giovedì scorso, invece, i Living Lab hanno coinvolto anche le comunità interne, con un incontro tenutosi ad Acquaviva Collecroce. Un'ulteriore occasione per coinvolgere il maggior numero possibile di attori e di connettere il territorio in un progetto di ampio respiro in grado di coinvolgere l'intera Regione. Dopo Agnone, dove sono stati ufficialmente inaugurati i lavori dei laboratori partecipativi di comunità, è toccato a Termoli ospitare i living lab, sessione coordinata dalla dottoressa Maria Regis, il primo incontro, con personalità di rilievo della cultura termolese anche, in rappresentanza di associazioni che si occupano del recupero e valorizzazione della cultura locale.

Un progetto che ha come obiettivo la creazione di un nuovo modello di offerta turistica e culturale, con la ideazione -realizzazione di percorsi personalizzati attraverso i quali sarà possibile collegare la fascia costiera con l'Alto Molise. I Living Lab vedranno la partecipazione di tutor esperti e la supervisione dei docenti dell’Unimol. I porticcioli turistici costieri ed i siti di pregio naturalistico, così come i territori rurali dell'entroterra molisano, diventano così protagonisti grazie ad un patrimonio bio-culturale fatto di paesaggi collinari antichi borghi rurali, uliveti e vigneti. Scenari affascinanti e dal grande valore storico e culturale sublimato dalla rete delle antiche vie transumanti e dalle mulattiere punteggiati di masserie e antiche fontane, piccoli edifici devozionali ed edicole, ricoveri artigianali per uomini e animali in cammino, muretti a secco. Oltre al Flag Molise, il progetto coinvolge il GAL “Trigno Castellelce” e il GAL “Alto Molise”.

L’itinerario collegherà i porticcioli turistici ed i siti di pregio naturalistico con i territori rurali dell'entroterra molisano, caratterizzato dai paesaggi collinari con gli antichi borghi rurali, uliveti e vigneti, dalla rete delle antiche vie transumanti e dalle mulattiere. Un percorso punteggiato da masserie e antiche fontane, piccoli edifici devozionali ed edicole, ricoveri artigianali per uomini e animali in cammino, muretti a secco. Il patrimonio immateriale del territorio, costituito dalla dieta mediterranea e dalle pratiche e dalla cultura della transumanza, si presta in modo particolare a nuovi modelli di offerta turistica, tipici del turismo esperienziale. L’itinerario si presta in particolar modo alla valorizzazione degli ecosistemi e delle filiere agricole e culturali in essi presenti. Particolare soddisfazione è stata espressa dal presidente del Flag Molise Costiero, Vincenzo Ferrazzano.