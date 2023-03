Un'isola di solidarietà a Termoli, mercoledì apre il primo centro del riuso

TERMOLI. Tutto pronto per l’inaugurazione del Centro del Riuso comunale di Termoli.

Apre mercoledì 8 marzo, alle ore 11, in via Arti e Mestieri, 27, accanto all’attuale Centro di Raccolta, il primo Centro del Riuso realizzato dal Comune di Termoli, su progetto e in stretta sinergia con la Rieco Sud, a cui spetterà la gestione.

Il Centro del Riuso, il primo della regione Molise – nato con lo scopo di contrastare e superare la cultura dell’usa e getta, sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale – sarà in grado di offrire nuova vita agli oggetti che non servono più ma sono ancora in buone condizioni, perfettamente in linea con le esigenze ambientali mirate al contenimento degli sprechi e alla riduzione di rifiuti.

All’interno della struttura, aperta dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13, è stata allestita un’area attrezzata per l’esposizione dei beni e un ufficio accoglienza per gli utenti che usufruiranno dei servizi dell’ecosportello e del Centro del Riuso.

I cittadini, provvisti di green card, potranno consegnare beni integri e ancora utilizzabili, in particolare: mobili di piccole dimensioni, attrezzature sportive, oggettistica e casalinghi, strumenti musicali, giochi e oggetti per lo svago, articoli e accessori per l’infanzia, libri e riviste. Tutto ciò che verrà consegnato in questo spazio sarà ad ogni effetto una donazione e al momento della consegna verrà compilata una documentazione per ricevuta.

In un’ottica di solidarietà sociale, il ritiro gratuito dei beni sarà esteso a chiunque ne abbia bisogno e non esclusivamente ai residenti del comune di Termoli.

All’inaugurazione interverranno il Sindaco di Termoli Francesco Roberti, il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano, l’assessore all’Ambiente Rita Colaci, l’assessore alla cultura Michele Barile, l’assessore all’Assistenza Silvana Ciciola, l’assessore al Bilancio Giuseppe Mottola, il dirigente all’Ambiente Gianfranco Bove e il direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli, che presenterà il progetto.