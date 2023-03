“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”

Generazioni rampanti: l'incontro con Francesco Oddis

TERMOLI. “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”.

Ed è proprio con l’aforisma di Eleanor Roosevelt, che Francesco ha citato durante l’intervista, che comincia la nostra chiacchierata con un giovane davvero rampante.

Alla scoperta delle nuove generazioni con la rubrica generazioni rampanti: Continua la nostra inchiesta alla ricerca dei ragazzi talentuosi che hanno intrapreso strade professionali alternative e differenti. Questa volta abbiamo incontrato -di persona- Francesco Oddis, di Termoli, che ha scelto per il suo futuro l’arte a 360 gradi. Dapprima l’ascesa nel mondo della musica, dove ha suonato per lunghi anni il pianoforte, entrando anche al Conservatorio di Campobasso, dove ha studiato l’organo. Poi la scelta di proseguire gli studi al Dams e infine la passione per l’informatica, che tuttora lo accompagna nella quotidianità.

L’abbiamo incontrato per la nostra consueta chiacchierata e ci ha raccontato i segreti e la bellezza delle sue professioni.