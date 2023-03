Agricoltori del basso Molise "in trasferta" al Consiglio regionale

BASSO MOLISE. Dopo il presidio di lunedì 20 febbraio a Nuova Cliternia e l’incontro assai affollato di sette giorni dopo a San Martino in Pensilis, come paventato proprio in prima battuta, porteranno la loro presenza questa mattina davanti al Consiglio regionale, che si riunirà per l’ultima volta in sessione ordinaria. A renderlo noto è stato il portavoce Nunzio Mazzochetti: «Ci saremo anche noi all’ultimo Consiglio regionale, martedì mattina, come comitato dei consorzi del basso Molise», l’annuncio dei promotori.

Ricordiamo le richieste: «Sarà estremamente difficile, se non impossibile, riuscire ad affrontare la campagna 2023 come anche le future annate agrarie, a causa dell’incremento del 40% nel costo dell’acqua per l’irrigazione, fornita dai consorzi del basso Molise, che si somma alle imminenti rate dei consumi irrigui 2021, 2022 e all’acconto per il 2023. Pertanto chiediamo alla Regione di fare la sua parte, non lasciando che l’impatto di tutte queste spese gravi sulle spalle delle sole aziende agricole».