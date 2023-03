Diabete e "viva Sofia", la prevenzione in piazza Monumento

TERMOLI. Il Club Lions Tifernus di Termoli, capitanato da Francesco Cristaldi con la collaborazione della Misericordia di Termoli, il personale medico e infermieristico del reparto di diabetologia del San Timoteo, portano in piazza Monumento a Termoli, la sensibilizzazione e lo screening glicemico rivolto a tutta la popolazione. L’evento si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 13:30 di domenica 12 marzo. Per effettuare lo screening glicemico, ovvero la glicemia, bisognerà presentarsi a digiuno. Il diabete, infatti, si presenta come una grande emergenza globale in continua crescita, sostenuta da errati stili di vita, fattori ambientali e genetici.

La costante presenza di valori di glicemia superiori alla norma aumenta il rischio di danni ai vasi sanguigni e nel tempo le complicanze della presenza del diabete possono arrecare danni Neurologici, Renali, Oculari, cardio-vascolari, come infarto miocardico o cardiopatia ischemica, ictus cerebrale. Il diabete, quindi, non è affatto una patologia da sottovalutare, ma da prevenire ed individuare precocemente.

In scena il service nazionale “Viva Sofia: due mani per la vita”, che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 112-118, insegnando le manovre di disostruzione e le manovre di rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore.