Emergenza pediatri, contattata la sostituta della dottoressa Cordisco

TERMOLI. Si sblocca la vertenza pediatri a Termoli. L’Asrem ha contattato la seconda professionista in graduatoria che riceverà l’incarico di sostituire la dottoressa Elvira Cordisco, in pensione da marzo.

Una vicenda che ha avuto clamore notevole, a causa della indisponibilità immediata di un pediatra che prendesse in carico gli under 14 assegnati a chi ha cessato l’attività, anche se scandagliando bene, è emerso che il primo contatto col sostituto potenziale c’era stato già dal 20 febbraio, ma non è andato a buon fine, così si è deciso di scalare la graduatoria.

A prendere il posto della dottoressa Cordisco dovrebbe essere Stefania Sorella, il condizionale è d’obbligo, poiché aspettiamo la formalizzazione del mandato, che si auspica avvenga in queste ore.

La questione è stata affrontata, come annunciato già domenica scorsa, ieri dal comitato regionale per i pediatri di libera scelta.

Ma questa è una tappa del percorso che dovrebbe potenziare la mappatura nel basso Molise, la Regione sarà sollecitata a emanare due avvisi per zone carenti, così da provare ad aumentare il numero di pediatri almeno fino a nove, per i quasi 15mila utenti da zero a 14 anni.