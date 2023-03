Toma a tutto campo nella replica a Di Sandro, dalla sanità al post sisma

TERMOLI. Non si è fatta attendere in Consiglio regionale la replica del governatore Toma, che rispondendo al consigliere Di Sandro, coordinatore di Fdi nel Molise e da oggi inquilino di Palazzo D'Aimmo, al tono di "Caro Filoteo, noi ci conosciamo da tempo, ben prima del 2018", ha puntualizzato alcune questioni sul mandato da presidente della Giunta regionale, vissuto al di fuori delle liturgie politiche, proprio perché proveniente dalla società civile.

Ha parlato di sanità, lasciato col dubbio (ma non sappiamo quanto reale) su possibili colpi di scena sulla richiesta accorata di dimissioni per spazzare via la maggioranza di centrodestra provenuta dai banchi del Movimento 5 Stelle e poi riferito anche una notizia, sulla proroga a fine 2023 del commissariamento post sisma, che come è noto riguarda buona parte del basso Molise. Interessante anche la lancia spezzata all'indirizzo degli indagati nell'inchiesta di Bergamo sul Covid, a cominciare da Conte, Speranza e Fontana.

«Sono dichiarazioni legittime da ascoltare. Gli errori ne ho fatti. È vero che ho convocato poco o niente i partiti ma a mia giustifica posso dire che i partiti non sempre avevano conflitti d’interesse. Caro Filoteo è giusto dire pubblicamente le cose dette, non m vergogno di dire che vengo dalla società civile ma per me è un punto di orgoglio. La ringrazio per la franchezza, da lei me l’aspettavo. Benvenuto. Consigliere Greco mediterò sul suo intervento. Mi sono dovuto sobbarcare 2 anni di pandemia insieme all’ex presidente Conte che stimo ed ho stimato. Abbiamo avuto di tutto, anche il terremoto. Mi sono speso. Ho dovuto attendere 2 anni per il commissariamento a causa dei 5 Stelle e non solo loro.

Ora resto commissario fino al 31 dicembre grazie al Governo Meloni. Sulla sanità fino a quando un anno e mezzo fa il governo Draghi mi ha investito della sanità non ho toccato palla. Cinque anni fa ho dimostrato che si poteva vincere anche quando si era perdenti e nessuno voleva la candidatura. Al consigliere Niro devo solo ringraziarlo perché ha fatto un lavoro duro che ha condiviso con me, anche in momenti drammatici». Poi, ribadendo che ha interesse solo a garantire le cure ai molisani, senza nessun interesse, ha invitato tutti ad abbassare i toni, annunciando che dopodomani avrà un incontro con Gemelli Molise Spa, che coinvolgerà anche il Governo.