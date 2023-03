Post sisma 2018, si riparte dopo la proroga a Toma

BASSO MOLISE. Subito partiti contatti e interlocuzioni dal basso Molise verso la struttura commissariale post sisma relativa al terremoto 2018.

Il Governatore ha reso noto che Palazzo Chigi ha prorogato fino al 31 dicembre 2023, quindi sei mesi oltre il mandato che finirà con le elezioni del 25 e 26 giugno, lo stato di emergenza e la relativa nomina a commissario ad acta per la ricostruzione post sisma 2018, per le scosse del 14 e 16 agosto. La comunicazione alla struttura commissariale, come abbiamo approfondito successivamente, è stata inoltrata giovedì scorso.

Nel suo intervento, Toma ha ribadito come ci siano voluti due anni per arrivare ad avere la nomina a commissario, a causa dell’ostruzionismo del M5S e di altre componenti, che hanno inciso non poco sul cronoprogramma della ricostruzione.

Il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, che fa da raccordo nel cratere composto da 21 comuni, si è messo in contatto coi funzionari post sisma, ha stabilito una serie di azioni, tra cui l’istanza con cui gli enti locali coinvolti chiederanno a strettissimo giro la proroga dei termini di validità delle ordinanze scadute a fine 2022.