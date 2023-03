Da 60 anni le donne con vere "Pari opportunità"

LARINO. Iniziativa sinergica quella odierna del Comitato Pari opportunità e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Larino. In occasione dell’8 marzo, intendono sensibilizzare l’opinione pubblica al problema della parità di genere attraverso una rappresentazione grafica delle principali tappe di tale cammino in ambito forense, nell’Italia post-unitaria.

La scansione temporale evidenzia, sia a livello locale che nazionale, quanto lungo e faticoso sia stato (…e rimanga!) il processo verso il raggiungimento di una effettiva parità che, pur con gli incoraggianti risultati degli ultimi anni, vede molta strada ancora da percorrere, se non sul piano meramente formale sicuramente su quello sostanziale. Nella giornata internazionale per i diritti delle donne, il Coa e il Cpo di Larino desiderano rivolgere un pensiero speciale a tutte le colleghe, madri, figlie, mogli, compagne, che giorno dopo giorno, con fierezza, portano avanti la loro vita, privata e professionale, tra le numerose complessità legate alla continua evoluzione dell’avvocatura italiana.

La professione forense sta, infatti, attraversando un momento di grande trasformazione, procedurale e strutturale, che coinvolge l’intero sistema. Alla situazione pregressa già fortemente messa alla prova dalle recenti e purtroppo note, vicende legate alla pandemia prima e alla guerra in Ucraina poi, si sono così aggiunti ulteriori rischi e fattori negativi, che, nostro malgrado, stanno alimentando le già numerose incertezze circa il futuro: ora più che mai l’avvocatura ha necessità di ritrovare quei secolari valori morali e sociali che da sempre l‘hanno resa automa portatrice degli interessi dei cittadini.

Con la consapevolezza che nell’avvocatura come in tutti gli altri campi della vita pubblica e privata, gli stereotipi di genere sono ancora profondamente radicati e che il processo culturale che attiene alla condizione femminile non si è ancora concluso, l’auspicio è che questo giorno non sia considerato solo un omaggio per celebrare la donna, ma anche e soprattutto, un’occasione per fermarsi e riflettere sull’attuale condizione femminile, su quanto è stato fatto e quanto ancora possiamo fare affinché venga raggiunta in ogni ambito la concreta parità di genere. A tutte le donne che operano nella grande famiglia del diritto e a tutti gli uomini che camminano al loro fianco condividendo le stesse lotte e le stesse conquiste, giungano i nostri migliori auguri, felice 8 marzo!