«La festa delle donne è prima di tutto una festa dei diritti»

CAMPOBASSO. La festa delle donne dell'otto marzo è prima di tutto una festa dei diritti, come spiega il Presidente Aiaf Avvocato Romeo Trotta (Associazione Italiana Avvocati di Famiglia e Minori in Molise): "La richiesta delle donne era sempre la stessa. Nello sciopero del febbraio del 1910, a New York, al quale parteciparono 20 mila camiciaie, e l'oggetto di protesta, il diritto che veniva rivendicato, era sempre quello della parità di genere, e il diritto primo che simbolicamente rappresentava tutti i diritti, era il diritto di voto che veniva negato alle donne e che in Italia venne introdotto solo nel 1945".

La storia ci porta poi fino ai giorni nostri. "Se noi guardiamo a quello che sta accadendo oggi, purtroppo non possiamo essere molto fieri, perché le discriminazioni di genere sono molto forti, molto diffuse, molto presenti nella società, sia nel mondo del lavoro e nella famiglia. Per non parlare poi della violenza che colpisce le donne, una violenza purtroppo in aumento".

Dunque la riflessione che ci deve muovere è quella di "Una necessità di un cambiamento culturale immediato. Tutti noi, donne e uomini, tutte le forze politiche, devono entrare in campo per educare al rispetto della diversità che deve arricchire e non discriminare", sottolinea Trotta.