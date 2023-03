Tutela ambientale e solidarietà sociale: nasce il centro del riuso cittadino

Centro di riuso: l'intervista del sindaco Francesco Roberti

TERMOLI. Ha aperto questa mattina, mercoledì 8 marzo, alle ore 11, in via Arti e Mestieri, 27, accanto all’attuale Centro di Raccolta, il primo Centro del Riuso realizzato dal Comune di Termoli, su progetto e in stretta sinergia con la Rieco Sud, a cui spetterà la gestione.





Il Centro del Riuso, il primo della regione Molise nasce con lo scopo di contrastare e superare la cultura dell’usa e getta, sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale. Il centro sarà in grado di offrire nuova vita agli oggetti che non servono più ma sono ancora in buone condizioni, perfettamente in linea con le esigenze ambientali mirate al contenimento degli sprechi e alla riduzione di rifiuti.

All’interno della struttura, aperta dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13, è stata allestita un’area attrezzata per l’esposizione dei beni e un ufficio accoglienza per gli utenti che usufruiranno dei servizi dell’ecosportello e del Centro del Riuso.

I cittadini, provvisti di green card, potranno consegnare beni integri e ancora utilizzabili, in particolare: mobili di piccole dimensioni, attrezzature sportive, oggettistica e casalinghi, strumenti musicali, giochi e oggetti per lo svago, articoli e accessori per l’infanzia, libri e riviste. Tutto ciò che verrà consegnato in questo spazio sarà ad ogni effetto una donazione e al momento della consegna verrà compilata una documentazione per ricevuta.

In un’ottica di solidarietà sociale, il ritiro gratuito dei beni sarà esteso a chiunque ne abbia bisogno e non esclusivamente ai residenti del comune di Termoli.

Presente Padre Enzo Ronzitti, parroco di santi Pietro e Paolo che ha benedetto il centro ed ha spiegato l'iniziativa solidale, insieme al sindaco Francesco Roberti, gli assessori Rita Colaci e Silvana Ciciola, Michele Barile, Vincenzo Ferrazzano e Giuseppe Mottola, insieme ai consiglieri Nicola Antonio Balice ed Enrico Miele, il dirigente all’ambiente Gianfranco Bove, le associazioni Ambiente basso Molise e Congeav.

«Un altro tassello per la nostra comunità green- ha dichiarato l’assessore Colaci ai microfoni di Termolionline.it- il centro del riuso è un progetto importante per tutta l’amministrazione e, significa combattere la politica dell’usa e getta e diffondere la cultura del riuso. Evitare che gli oggetti, che sono ancora in buono stato, finiscano nelle discariche. È un progetto solidale perché significa poter aiutare qualcuno che magari non ha la possibilità di comprare questi oggetti. Capita a tutti di avere oggetti in cantina, in buono stato, che ci dispiace buttarli, ecco questo significherà dare la possibilità a qualcun’altro di utilizzare questi oggetti.

Siamo orgogliosi di questo progetto e speriamo che la gente si renda conto di poter collaborare con noi, senza abbandonare in strada gli oggetti».

«Il centro del riuso nasce con dei fondi europei destinati proprio al settore ambiente- ha dichiarato Gianfranco Bove- e consente all’amministrazione di dare ulteriori servizi alla città. È un significativo passo avanti per una città che vuole diventare moderna».

Soddisfatto il sindaco Francesco Roberti che ha spiegato la nascita di questo progetto, dall’ipotesi della nascita di un centro raccolta di riuso alla sua inaugurazione.

«Ci sono oggetti in buono stato che non vengono utilizzati e che, qui, possono essere utili a qualcuno che ne ha bisogno. L’idea non è solo questa, è un progetto complesso che vede coinvolta anche la Caritas diocesana che, in qualche maniera, prenderà a cuore anche di impiegare ragazzi diversamente abili e le scuole. Torneremo a far rivivere gli oggetti grazie a loro».

Impiego sociale e morale in un’attività che vede l’insegnamento, ai ragazzi diversamente abili, di strumenti, utensili e farli sentire parte integrante di un mondo solidale.

Galleria fotografica