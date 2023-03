Premio “Termoli… è donna”, riconoscimenti in sala consiliare

Questa mattina presso la sala consiliare del comune di Termoli, si è svolta la premiazione per un gruppo di donne termolesi che si sono distinte soprattutto in campo sociale, politico e sportivo.

La scelta della data dell’8 marzo non è stata casuale, non sempre e non ovunque le donne sono rispettate. Il Premio “Termoli… è donna” vuole costituire anche un’occasione per contribuire mantenere alta l’attenzione sulle donne, sui diritti, la parità di genere e tutti quei temi che, ancor oggi, sono molto sentiti e irrisolti. Un momento di riflessione comune con un pensiero rivolto anche alle donne iraniane e a tutte le altre donne che ogni giorno vedono calpestati i loro diritti

Questo è quanto ci ha detto Hanen Gzaiel presidente dell’associazione “Salam Aps” con il patrocinio del comune di Termoli e il supporto di Europe Direct Molise.

All'incontro hanno partecipato il Sindaco Francesco Roberti, l'assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile e l'assessore alle Politiche Sociali e della Scuola Silvana Ciciola.

Hanno partecipato anche Andrea Nasillo, rappresentante dell'Ordine dei Giornalisti del Molise, Matteo Gentile, presidente del Sae 112, Nicola Ricciuti, presidente Lions Club di Termoli e Carmela Basile coordinatrice Europe Direct Molise provincia di Campobasso.

Di seguito l'elenco delle donne premiate dall'associazione Aps:

- Fabiola Caruso

- Esther Flocco

- Suor Lidia Gatti

- Alessandra Gentilucci

- Giuliana Maria

- Manuela Mancini

- Paola Palombino

- Fernanda Pugliese

- Dagmara Sobolewska

- Rosanna Vaudo

- Silvana Ciciola e Rita Colaci

