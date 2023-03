Trasferte anche a marzo per coprire i turni degli anestesisti al San Timoteo

TERMOLI. Carenza degli anestesisti, dopo febbraio, anche a marzo arrivano i medici dagli altri ospedali.

A partire da ieri (con disposizione di alcuni giorni prima) sono stati calendarizzati turni in “soccorso” dell’ospedale bassomolisano. In totale sono 14 quelli inseriti nell’organizzazione del reparto per il mese di marzo, facenti capo a sei anestesisti del Cardarelli e uno del Veneziale, con un carico personale racchiuso tra una e tre prestazioni.

Decisione che quindi si è prolungata per evitare impasse nell’attività chirurgica, soprattutto quella elettiva, che rischiava una impasse significativa, come emerso nel nuovo anno.

Misura tampone in attesa in attesa dell'espletamento delle manovre strategiche aziendali di reclutamento di nuove risorse, senza compromettere l'attività già programmata presso gli altri due nosocomi.

Nella disposizione, viene lasciato al direttore sanitario e del direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Timoteo Termoli l’onere di concentrare l'attività chirurgica in corrispondenza dei turni programmati, nel rigido rispetto della fascia oraria indicata, comunicando le liste operatorie con adeguato anticipo, di almeno un giorno. In caso di necessità di trasferimenti inter-ospedalieri di pazienti critici, il trasferimento sarà gestito dal dirigente medico strutturato, presente o reperibile, del reparto di Anestesia e Rianimazione di Termoli.