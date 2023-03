Buon compleanno Benito Jacovitti, il centenario celebrato al MAXXI

TERMOLI. Buon compleanno a Benito Jacovitti. Il celeberrimo fumettista e autore di Cocco Boll nasceva il 9 marzo 1923 a Termoli, sul corso Nazionale.

Oggi si celebra il centenario della nascita ed accendere i riflettori è niente meno che il MAXXI, prestigiosissima Fondazione guidata da Alessandro Giuli, che introdurrà l’evento in programma a Roma.

«Il 9 marzo del 1923 nasceva a Termoli Benito Jacovitti: a cento anni dalla nascita, un appuntamento dedicato al celebre fumettista italiano. Era poco più di un bambino quando iniziò a incantare adulti e compagni di scuola con i suoi disegni e i suoi personaggi. Li faceva dove poteva, con i pochi mezzi a disposizione, anche per le strade del suo paese.

Lo chiamarono in seguito per farli su riviste per ragazzi come Il Vittorioso, in un’Italia che stava per finire nella morsa della guerra. Da lì in poi non smise più: arrivarono illustrazioni per libri, collaborazioni con altre riviste e proposte da importanti giornali. Jacovitti mise a punto nel tempo uno stile surreale, pieno di elementi comici, inventò un linguaggio, creando personaggi come Pippo Pertica & Palla, Cip l’Arcipoliziotto, la signora Carlomagno, Cocco Bill, Zorry Kid, che sono entrati nella storia del fumetto del Novecento.

Ha attraversato, con lo sguardo libero del vero artista, il ventennio fascista, la guerra e il dopoguerra, la difficile fase della ricostruzione, la ripresa e il boom economico, il serratissimo confronto politico nel nostro paese negli anni ’70, gli anni di piombo e quelli che avrebbero portato a Tangentopoli e alla fine della Prima Repubblica.

100 Anni con Jacovitti è il libro che, in occasione del centenario della nascita del grande fumettista scomparso nel 1997, ripercorre la sua vita e la sua carriera, offrendone un ritratto intenso, impreziosito da una rara e inedita documentazione fotografica e dalla prefazione di Vincenzo Mollica. Interverranno Edgardo Colabelli, fondatore Jacovitti Club e Casa Museo Benito Jacovitti, il cantautore Simone Cristicchi, lo scrittore e giornalista Stefano Milioni e il fumettista Luca Salvagno. Un evento in collaborazione con Ballon’s Art, sostenuto da Bper Banca».