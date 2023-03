Il Molise che non esiste, «Provate a bussare all'ospedale di notte»

TERMOLI. Il Molise non esiste. Così dicono. Uno stereotipo che fa innervosire ma che in alcune occasioni e circostanze riflette la nostra realtà.

Perché per quanto sia bella la nostra regione, un gioiellino, una chicca, in alcuni settori ha così tante lacune da farci confermare questa tesi.

E lo sa bene un 54enne di San Martino in Pensilis che tramite la redazione di Termolionline.it vuole raccontare la sua odissea.

«Sono un molisano doc- inizia così il suo lungo sfogo- ma sentir dire, spesso, che il Molise non esiste devo dire che un po’ di verità esiste. Ho seri problemi fisici e recandomi al pronto soccorso di Termoli un giorno alle ore 4:40 mi sono ritrovato in una situazione imbarazzante. Non c’era nessuno a ricevermi, il campanello di allarme non funzionava, le porte tutte sbarrate, il vigilante che mi dice, che sei venuto a fare a quest’ora stanno dormendo, dovevi venire alle 6:30-7.

Ho iniziato a bussare forte e sbattere qualcosa finché si è presentata una persona che mi ha detto lei che ci fa qui, non ha suonato il campanello?

Non è una polemica contro coloro che svolgono la professione, anzi, bisogna ammirarle perché comunque cercano, come si dice, friggere con l’acqua, ma probabilmente non hanno le condizioni e le prospettive di svolgere il proprio dovere. Credo che siamo, come regione, messi molto/troppo male in tutti i settori e la nostra politica regionale non ha senso, in qualsiasi situazione non cambia nulla. Non ha più senso che debba esistere una regione che di anno in anno si vuota sempre più. A malincuore esprimo il mio parere personale. Forse sarebbe più ovvio che il Molise venga incorporato ad altre regioni, forse avremo modo di poter ricevere i servizi che ci spettano. Allo stato attuale sembra veramente che non esistiamo».