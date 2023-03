Radioterapia, spiragli nel tavolo con Toma, Gemelli e Asrem

TERMOLI. Com’è noto, dal primo marzo scorso al Gemelli Molise non accolgono nuovi pazienti nel reparto di Radioterapia.

Braccio di ferro tra struttura commissariale e società che ha in gestione la clinica di contrada Tappino, che ha avuto anche uno sfondo politico particolarmente frastagliato.

Stamani, si è riunito un tavolo tra Gemelli, Asrem e struttura commissariale e il clima torna a volgere al dialogo. Sarebbe stata trovata una linea comune e prospettate tutte le ipotesi di soluzione.

La stessa dirigenza del Gemelli sarebbe ottimista, perché ci sarebbe una linea condivisa che conta di risolvere il problema quanto prima per capire come cambiare queste tariffazioni e aggiornarle.

"Stiamo esaminando alcune questioni aperte. Abbiamo deciso di istituire un nucleo di approfondimento scientifico per optare al tavolo tecnico ministeriale per le soluzioni, in particolare per la radioterapia che siano praticabili e realizzabili. Determinare un pacchetto omnicomprensivo per le prestazioni della radioterapia con una valutazione economica, non per prestazioni ma per trattamenti", il commento del commissario Toma.