«Prorogare le ordinanze sulla ricostruzione al 30 settembre»

BASSO MOLISE. Il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, dopo l’annuncio della proroga dello stato di emergenza col commissariamento affidato a Donato Toma (come persona fisica e non come presidente della Giunta regionale). Manes ha subito inviato una istanza alla struttura commissariale, di cui è responsabile l’ingegner Giuseppe Cutone, oltre ovviamente allo stesso Toma. Una missiva che tratta delle ordinanze 5, 8 e 9.

«Sulle ordinanze commissariali è stato indicato come termine ultimo per la presentazione delle istanze di concessione del contributo il 31/12/2022; molti tecnici hanno sempre manifestato la loro difficoltà a produrre le pratiche entro la suddetta data oltre alla difficoltà di reperire ditte con l'immediata disponibilità, in quanto alcune sono già impegnate con lavori con il superbonus 110%; le ordinanze prevedono l'utilizzo della piattaforma digitale “Scheda parametrica” utile alla determinazione del contributo massimo concedibile sulla base dei parametri previsti dalle sopracitate Ordinanze e che allo stato attuale detta piattaforma risulta bloccata al 31/12/2022, e pertanto alcune delle istanze pervenute entro i tempi stabiliti e a cui è stata riaperta la suddetta scheda per integrazioni e modifiche non possono chiudere l'operazione; ulteriori cittadini, aventi i requisiti per la presentazione delle istanze, continuano a segnalare la necessità di una proroga in quanto non sono riusciti a provvedere alla richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 2022, appunto per la difficoltà di reperire professionisti e imprese. Il termine ravvicinato delle due ultime ordinanze n. 8 del 30/09/2022, n. 9 del 14/11/2022 alla data di scadenza del 31/12/2022 non permetterebbe un’efficiente pianificazione in ambito organizzativo, operativo e logistico diretta a garantire il ripristino del patrimonio immobiliare esistente alle condizioni precedenti alla data del sisma. Inoltre, bisogna considerare il perdurare delle contingenti difficoltà operative e della situazione di difficoltà dal punto di vista progettuale segnalate dai professionisti e dalle imprese operanti nella ricostruzione accentuate dalle numerose scadenze conseguenti agli adempimenti connessi o complementari alla ricostruzione privata in atto attraverso la misura del superbonus 110%, tenuto conto anche dell’incertezza in cui versa tale misura.

Pertanto, si ritiene necessario, per la ricostruzione degli edifici danneggiati individuare quale nuovo termine di proroga delle ordinanze commissariali il 30/09/2023. Pertanto, la sopra delineata incertezza normativa inerente al bonus 110% spingerà i tecnici ad utilizzare le suddette Ordinanze commissariali superando per gli effetti le criticità riscontrate lo scorso anno. Per quanto sopra e al fine di contenere lo stato di tensione in atto, si chiede, per sé e a nome di tutti i sindaci dei Comuni del cratere, la proroga al 30/09/2023 del termine di presentazione dell'istanza di concessione dei contributi».