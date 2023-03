Al "Majorana" una panchina rossa a tutela delle donne

Donne: pari opportunità, l'intervista a Maria Grazia La Selva

TERMOLI. Ogni giorno deve essere l’8 marzo per la nostra società. Parlare di donne, di diritti femminili è un tema di grande attualità che non può essere relegato solo in occasione di una ricorrenza.

E, infatti, il tema del dibattito che si è svolto presso l’istituto “Ettore Majorana” di Termoli, è stata proprio la donna e le pari opportunità.

Un incontro al femminile con protagoniste di spessore a livello regionale. Dalla dirigente scolastica Maria Maddalena Chimisso sempre attenta e pronta a creare progetti di rilievo, alle invitate del centro antiviolenza LiberaLuna Onlus con la responsabile dell’associazione la dottoressa Maria Grazia La Selva, la consigliera di parità delle provincie di Campobasso e Isernia la dottoressa Giuditta Lembo, la psicologa del Cav Emanuela Galasso e l’avvocato Maria Calabrese consigliere regionale delle pari opportunità.

Assistiamo tutt’oggi ad episodi di violenze, di sfruttamento, di stalking che rendono le donne vulnerabili e vittime di uomini che le trattano come oggetti. Non bisogna andare troppo lontano nel tempo, perché è cronaca di tutti giorni assistere a queste notizie.

La figura femminile nella quotidianità, nel lavoro, nella vita professionale ha già abbondantemente dimostrato che sa essere parigrado e forse anche di più nei confronti nel genere umano maschile. La donna in più campi della vita sociale, professionale e politica, dove prima era solo esclusiva maschile, è andata oltre, lasciando al palo l’uomo che purtroppo ancora oggi non riesce a capire e continua ad avere nei suoi confronti delle grosse bende agli occhi.

Dopo il dibattito, davanti all’ingresso dell’Istituto, è stata scoperta una panchina rossa che segna la tutela della donna sempre e comunque. Panchina voluta dalla dirigente Chimisso e da diverse docenti della scuola stessa.

Galleria fotografica