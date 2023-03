"Donne, vita, libertà" sabato il flashmob in corso Nazionale

TERMOLI. Le donne democratiche del basso Molise hanno organizzato per sabato pomeriggio alle ore 18 in corso Nazionale a Termoli un flashmob.

«Lo scorso 8 marzo si è celebrata la giornata internazionale delle donne, che deve essere l'occasione per rivendicare con forza e convinzione i diritti delle donne, primo tra tutti la libertà.

Purtroppo ancora oggi tante, troppe donne ne sono prive, in tutto il mondo in ogni angolo, anche delle nostre città, c'è una donna che sta lottando nel quotidiano per conquistare la sua libertà. Il nostro pensiero non può non andare alle donne iraniane uccise perché non indossavano il velo, alle studentesse avvelenate perché vogliono studiare.

Alle donne dell’Afghanistan che non hanno nessun diritto, né votare, né studiare e né lavorare. Alle bambine spose, alle donne ucraine vittime di una guerra che ha tolto loro ogni cosa.

La Conferenza delle donne democratiche del basso Molise ha deciso di organizzare per sabato 11 marzo alle ore 18 un flashmob, che si svolgerà lungo il C.so Nazionale, per lanciare un grido di protesta e dire Basta alla condizione di violenza e di sopruso cui sono sottoposte le donne iraniane.

È inaccettabile che una donna per il solo fatto di indossare il velo in modo sbagliato possa rischiare la vita e che giovani studentesse vengano avvelenate per negare loro il diritto all'istruzione.

Vi aspettiamo, unitevi a noi».