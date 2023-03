Contributi e "chilometri" del trasporto locale, Tar nega la sospensiva al comune di Termoli

TERMOLI. Prima pronuncia del Tar Molise sul ricorso del Comune di Termoli, che ha impugnato la determina della Regione Molise che ha effettuato il riparto dei contributi per il trasporto pubblico locale urbano per l’anno 2023, che comprende le località di Campobasso, Termoli, Isernia e Larino.

L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo l’annullamento degli atti e l’istanza cautelare di sospensiva, discussa nella camera di consiglio di mercoledì 8 marzo.

Il collegio ha evidenziato come la nuova disciplina dato incarico alla Giunta regionale unicamente il compito di rideterminare le percentuali dei contributi da ripartire, attualmente in piccola parte (10%) connesse alla realizzazione di obiettivi di razionalizzazione della rete del trasporto e in larga misura (90%) non legate ad alcun obiettivo; la stessa disciplina, per converso, ha attribuito proprio al competente servizio regionale il potere di quantificare gli importi annuali da assegnare ai singoli Comuni, e ciò sulla base di elementi diversi da quelli invocati nel ricorso, quali i chilometri percorsi, il numero degli abitanti e la densità abitativa, nonché l'utenza.

Essendo così mutati i criteri di ripartizione dei contributi, il Comune ricorrente non può far leva su un regime normativo ormai abrogato, infatti non sembra ravvisabile nemmeno alcuna violazione delle regole sulla competenza ad adottare l’atto impugnato. Non c’è stato omesso coinvolgimento in sede di quantificazione e ripartizione dei contributi, poiché la normativa non contempla alcuna fase partecipativa dei vari Comuni interessati, che comunque hanno dati dell’utenza più elevati rispetto a Termoli. Infine, la concessione della richiesta cautelare determinerebbe gravi pregiudizi all’organizzazione e al funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale in capo a tutti gli altri Comuni.