"Salviamo la radioterapia", continua la mobilitazione

CAMPOBASSO. Continua la mobilitazione popolare del Comitato “Salviamo la Radioterapia in Molise", fino a quando non verranno emanati atti ufficiali che sanciranno la “messa in sicurezza” del reparto di Radioterapia la protesta andrà avanti.

Domani, sabato 11 marzo 2023, e domenica 12 marzo 2023 il presidio del Comitato sarà a Campobasso in Piazza Vittorio Emanuele II (centro città) e dalle ore 9:30 alle 13:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.

All’interno dello stand sarà possibile sottoscrivere la petizione popolare al Ministro della Salute Schillaci, con cui si chiede la revoca dei Decreti del Commissario ad acta: DCA n. 1 del 20/01/2023 "Linee guida per l'erogazione delle prestazioni di radioterapia”, abilitando il personale medico del Gemelli Molise all’utilizzo dei ricettari per la prescrizione dei trattamenti “salva vita” di Radioterapia.

I componenti del Comitato chiedono, altresì, la sospensione del DCA n. 2 del 26/01/2023 e le determinazioni di nuovi “tetti spesa” che permettano all’ Unità di Radioterapia del Gemelli Molise di poter continuare ad offrire alla popolazione prestazioni sanitarie d’eccellenza.

È possibile sottoscrivere la petizione anche online sul portale Change.org https://chng.it/wYBJRffWgJ ma è consigliabile, se possibile, firmare anche quella cartacea.