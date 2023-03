La coperta corta dell'Asrem per ginecologi e pediatri: selezioni e affidamenti

TERMOLI. Asrem a caccia di ginecologi per evitare l’interruzione di pubblico servizio, a causa della gravissima carenza di specialisti e nell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all’Azienda.

Su cinque posti messi a bando per incarichi libero-professionali, con avviso del 21 febbraio scorso (scaduto il 27 febbraio) un solo professionista ha risposto alla procedura per la rete ospedaliera molisana, si tratta del dottor Roberto Pasquariello.

Solo un quinto del fabbisogno, dunque, è stato coperto.

Diversa la scelta per la presenza dei pediatri, che dal settembre scorso ha visto partire la selezione per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza medica al fine sopperire alla grave carenza in organico dei medici pediatri.

Lo scorso 24 febbraio la commissione giudicatrice ha provveduto, in seduta riservata, a valutare le offerte tecniche proposte dalle società La Fenice e Novamedica, attribuendo i relativi punteggi,

A spuntarla è stata la Novamedica con sede legale a Bologna, con l’affidamento in accordo quadro della gestione del servizio di assistenza medica per l’area di Pediatria dei presidi ospedalieri dell’Asrem per la durata di tre mesi, per un importo presunto complessivo di € 209.952, al prezzo orario offerto di 108 euro.