Plastic Free, Contucci e Del Borrello in "trasferta" a Termoli

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Simona Contucci e la consigliera comunale con delega all’Ambiente, Fiorenza Del Borrello in trasferta lunedì prossimo, 13 marzo, alle ore 10,30, presso la sala consiliare del Comune di Termoli.

Previsti anche gli interventi dei referenti di Plastic Free, Maria De Gaetano (regionale), Giuseppe Fabbiano (provinciale), e della referente per il comune di Montenero di Bisaccia, Teresa D’Ascenzo.

L’incontro prenderà spunto dal resoconto della cerimonia di premiazione del comune di Montenero di Bisaccia tra i Comuni Plastic Free 2023 – che si terrà a Bologna domani, sabato 11 marzo – per illustrare successivamente i parametri di valutazione che sono stati presi in considerazione per l’attribuzione del premio, le iniziative in programma con le scuole locali e la collaborazione dell’amministrazione comunale con l’Associazione Plastic Free Odv Onlus in tema di sostenibilità e Green Deal.